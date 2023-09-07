Sağanak sonrası İstanbul barajlarında son durum! İSKİ doluluk oranlarını açıkladı

İSKİ, İstanbul’da Başakşehir, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de etkili olan, can ve mal kaybına yol açan aşırı yağışlar barajlardaki doluluk oranını açıkladı. Aylardır azalmaya devam eden İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı artışa geçerek bugün yüzde 28.03 olarak ölçüldü. Yağışlardan önce doluluk oranı 27.88 olarak ölçülmüştü.

KAYNAK: DHA
Sağanak sonrası İstanbul barajlarında son durum! İSKİ doluluk oranlarını açıkladı

İstanbul’da kurak geçen yaz aylarının ardından barajlardaki su seviyesi her geçen gün biraz daha azalmaya devam etti. İstanbul’da önceki gün etkili olan aşırı yağışlar can ve mal kaybına neden oldu. İstannbul'da etkili olan yağışlar baraj doluluk oranını az da olsa olumlu yönde etkiledi.

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Yağışlardan önce yüzde 27.88 olarak ölçülen doluluk oranı İSKİ verilerine göre bugün yüzde 28.03 olarak ölçüldü. Böylece aylardır barajlardaki su seviyesi ilk defa artış yaşanmış oldu.

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İSKİ VERİLERİNE GÖRE BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı son yağışlarla artış gösterdi. İSKİ verilerine göre, doluluk oranı Alibeyköy'de yüzde 16.98,Terkos'ta yüzde13.83, Elmalı'da yüzde 17.9, Darlık Barajı'nda yüzde 42.13, Ömerli'de yüzde 59.47, Büyükçekmece'de yüzde 6.65, Sazlıdere'de yüzde 12.67, Istrancalar'da yüzde 34.5, Kazandere'de yüzde 9.92 ve Papuçdere'de yüzde 5.49 olarak kayıtlara geçti.

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NE OLMUŞTU:

5 Eylül 2023 Salı günü Kırklareli ve İstanbul'da sel felaketleri yaşandı. Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde yağış nedeniyle içeridekilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

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2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valiliği, sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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