Sağanak Tuzla'yı vurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sağanak Tuzla'yı vurdu

MGM ve AFAD uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan sağanak yağış Tuzla’yı vurdu. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl sahaya inerek incelemelerde bulundu.

İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış Tuzla başta olmak üzere birçok ilçede sokak ve caddelerde göllenmelere neden oldu. İlçenin bazı yollarında göllenmelerin meydana gelmesi ile beraber Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl sahaya inerek bazı yol ve sokaklarda incelemelerde bulundu.

Anlık olarak yerinde müdahaleler ile çözümler ürettiklerini açıklayan Bingöl, sorun yaşanan bölgelerde projeler üretip yeniden sorunların yaşanmaması için kapsamlı planlamalar yaptıklarını açıkladı.

Bingöl bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da ve Tuzla’mızda ani bastıran sağanak yağış etkili oluyor.

Yağıştan etkilenen mahallelerimizde tespitlerimizi yapıyoruz. Anlık ve yerinde müdahalelerle çözümler üretiyoruz. Sorun yaşanan bölgeleri tek tek projelendirip, gelecekte benzer sıkıntıların yaşanmaması için kapsamlı planlamalar yapacağız.”

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