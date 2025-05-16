Sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Düzenleme: Kaynak: AA
Sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve doludan özellikle buğday ve mısır tarlalarını olumsuz etkilendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ilçedeki ekili buğdayın yüzde 75'i, mısırın yüzde 40'ı ve ayçiçeğinin yüzde 25'i yağıştan etkilendi. Bazı tarlalar sular altında kaldı.

Bölgede, hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Dün etkili olan sağanak, Kadirli ilçesinde de Bülbül Deresi'nin taşmasına ve sele yol açmış, civarda park halinde bulunan 8 araç dereye sürüklenmişti.

Son Haberler
Dilencinin üzerinden GPS cihazı çıktı
Dilencinin üzerinden GPS cihazı çıktı
Sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi
Sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi
Talihsiz sakatlıkla sezonu kapatmıştı: Transfer iddialarına cevap geldi
Talihsiz sakatlıkla sezonu kapatmıştı: Transfer iddialarına cevap geldi
2024 Gülten Dayıoğlu İlk Gençlik Romanı Ödülü sahibini buldu
Gülten Dayıoğlu İlk Gençlik Romanı Ödülü sahibini buldu
AKP’li isimden DEM’lilere sert ayar! Öyle sözler söyledi ki yenilir yutulur gibi değil…
AKP’li isimden DEM’lilere sert ayar! Öyle sözler söyledi ki yenilir yutulur gibi değil…