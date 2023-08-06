Sağanak yağmur yolları göle çevirdi. Ülke kavrulurken sadece 30 dakika yağdı

Ülkenin bir çok bölgesi sıcaktan bunalırken, Edirne'de sadece 30 dakika yağan yağmur yolları göle çevirdi. Ağaçlar yıkıldı.

KAYNAK: İHA
Sağanak yağmur yolları göle çevirdi. Ülke kavrulurken sadece 30 dakika yağdı

Türkiye sıcaktan kavruluyor. Edirne'yi de sıcak bunaltıyor ancak bugün öğle saatlerinde hava kapandı birden başlayan yağmur şehirdeki bazı yolları göle çevirdi, ağaçları yıktı.

Edirne’de öğlen saatlerinde başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren sağanak yağış sebebiyle yollar göle dönerken, devrilen ağaçların altında kalan bazı araçlar hasar gördü.
Günlerdir devem eden kavurucu sıcakların ardından bugün Edirne’de 30 dakika boyunca etkili olan yağış yolları göle çevirdi. Yağışla birlikte birkaç noktada ise ağaçlar devrildi. Talatpaşa Mahallesi Uzun Kaldırım Caddesi'nde devrilen ağaçlar araca zarar verdi. Aracın üzerine ağaç devrilmesi sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
YAĞMURU FIRSAT BİLENLER ARAÇ YIKADILAR
Etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Ana caddeler yağmur sularıyla dolarken, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı. Yağan yağmuru fırsat bilen bir vatandaş ise eline aldığı şemsiyeyle kendisini korurken, bazıları ise fırçayla kamyonetini yıkamaya devam etti.

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