Sağlık Bakanı açıkladı. Hastanelerdeki randevu sorunu için tarih verdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Randevu konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Malum bazı branşlarda halen daha sıkıntılarımız var. İki üç ay içinde bunlarla ilgili de hem randevuyu rahatlatacak hem de sistemimizi daha işler hale getirecek bir çalışma içindeyiz. İnşallah bunu da kamuoyuyla paylaşır, randevu sorunlarını minimize ederiz." dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, serhat şehri Edirne'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Edirne'de sağlık hizmetlerinde daha iyi neler yapılabilir onu değerlendirdiklerini ifade eden Memişoğlu, hedeflerinin Edirne'yi Balkanlar'ın sağlık merkezi yapmak olduğunu vurguladı.

Dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan bir sisteme ve insan gücüne sahip olduklarını anlatan Memişoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 22 sene gerçekten sağlıkta iyi yerlere geldik. Daha da iyi olacak. Sağlığın sadece hizmetini değil her zaman söylediğimiz gibi bilimini de üreteceğiz, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı kapsamında şehirlerimizi dolaşıyoruz. Neler yapabileceğimize bakıyoruz. Bunun yanında malum özellikle doğurganlık sayısı oranımızın düşmesi, sezaryen gibi, ameliyatın maalesef çok tercih edilmesi ve bu konuda da ebelerin çok daha etkin olabilmesi için çabalıyoruz.

Bugün de biliyorsunuz özellikle anne adaylarının eğitimiyle ilgili bir mevzuat daha yayınladık. Böylece normal olanın doğal doğum olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Maalesef bugün sezaryen dediğimiz yüzde 50'nin üzerinde olan oranlarımızı Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği yüzde 15'lere düşürmemiz gerekir. Hem anne sağlığı hem bebek sağlığı açısından, hem de toplumun bu konudaki gelişimi açısından bunu olmazsa olmaz olarak görüyoruz."

'ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Sağlık Bakanı Memişoğlu, randevu sistemiyle ilgili yaptıkları çalışmanın devam ettiğini belirtti.

Randevu konusunda bazı branşlarda halen daha sıkıntılar olduğunu, sıkıntıların çözümü konusunda çalışmaların devam ettiğini anlatan Memişoğlu, "Özellikle randevu konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Malum bazı branşlarda halen daha sıkıntılarımız var. İki üç ay içinde bunlarla ilgili de hem randevuyu rahatlatacak hem de sistemimizi daha işler hale getirecek bir çalışma içindeyiz. İnşallah bunu da kamuoyuyla paylaşır randevu sorunlarını minimize ederiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu'nun ziyaretinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım da yer aldı.

Bakan Memişoğlu, Valilik ziyareti sonrası restorasyonu devam eden Selimiye Camisi ile Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaret etti. Memişoğlu, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde değerlendirme toplantısına katıldı.