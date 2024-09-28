Sağlık Bakanı’ndan vatandaşlara uyarı! "Bu aylara dikkat kendinizi izole edin"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu dönemde hijyen kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

EKİM VE KASIM AYLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Üst solunum yolu enfeksiyonunda artış yaşanacağına söyleyen Bakan Memişoğlu, vatandaşların temizliğine ve hijyen kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

"KENDİNİZİ İZOLE EDİN"

Bakan Memişoğlu “Vatandaşlara, hijyen kurallarına uymalarını, kapalı alanlarda eğer hastalıklar varsa oradan uzak durmalarını veya hastalanmışlarsa kendilerini izole etmelerini öneriyoruz” şeklinde konuştu.

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU NEDİR?

Burun, sinüsler, yutak, gırtlak ve soluk borusunun üst kısmında oluşan, üst solunum yollarından herhangi birinin etkilenmesi neticesinde üst solunum yolu enfeksiyonu oluşuyor.

Uzmanlar, solunum yolu enfeksiyonlarının, genellikle öksürük, burunda akıntı, tıkanıklık ve boğaz ağrısı ile karakterize olduğunu belirtiyor.