Sağlık Bakanı'nın o sözleri Cemal Enginyurt'u çileden çıkardı

Vatandaşlar ekonomik kriz sebebiyle zor günler yaşıyor. Yüksek enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı vatandaşın adeta belini kırıyor.
Tarihinin en pahalı Ramazan ayın geçiren Türkiye'de milyonlarca vatandaş iftar, hazırlıklarını kısıtlı bütçesiyle yapmak zorunda kalıyor.
Cemal Enginyurt'un 'Devlet Bahçeli her yeri aradı' sözleri sosyal medyayı yıktı
Böyle bir durumda Sağlık Bakanı'nın vatandaşlara, "Midemizi tam doldurmayalım" sözleriyle tavsiyesi vermesi büyük tepki topladı.
Cemal Enginyurt da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun bu sözlerine kayıtsız kalamadı.
Sosyal medya hesabından tepki gösteren Enginyurt şu ifadeleri kullandı:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu çıkmış 'Midemizi tam doldurmayalım' diyor.
Sen rahat ol Bakan efendi!
illetimizin midesi tam dolmayı bırak, her daim boş.
Allah size de aynı boşluğu yaşatsın inşallah.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu çıkmış 'Midemizi tam doldurmayalım' diyor.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) March 5, 2025
Sen rahat ol Bakan efendi!
Milletimizin midesi tam dolmayı bırak,her daim boş.
Allah size de aynı boşluğu yaşatsın inşallah.