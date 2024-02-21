Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, personel alımı KPSS sonuçlarına göre yapılacak.

Sağlık Bakanlığı'na alınacak 27 bin personelden 15 bini hemşire, 2 bini ise ebe olacak.

İlana göre ayrıca, bin 540 ilk ve acil yardım sağlık teknikeri ve bin 200 sağlık teknikeri (röntgen) daha alınacak.

Adaylar tercihlerini 21 Şubat ile 28 Şubat tarihleri arasında yapabilecek.

Başvurular tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresi oluşturulacak.

Öte yandan ÖSYM'ye ya da bakanlığa posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri ise geçerli olmayacak.