Sağlık Bakanlığı Koca'dan Eris varyantı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 virüsünün yeni varyantı olan Eris ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı Koca'dan Eris varyantı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Eris varyantlı Koronavirüs'ün Türkiye’ye giriş sağlayan 9 kişide görüldüğünü açıklamıştı.

Bakan Koca bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada 'Eris' varyantının sınırlı sayıda Türkiye'de de görüldüğü bilgisini paylaşarak, "Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler; ama halkımız için gündem olmaya değer değil" dedi.

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“ENDİŞE VERECEK BİRŞEY YOK”

Bakan Koca sosyal medya hesabından, "Koronavirüs, salgının başından beri sürekli mutasyona uğradı. Omicron varyantının ardından da tüm dünya basit tedbirler dışında normale döndü. Bir virüs tamamen yok olmaz. Genel olarak, giderek daha zayıf varyantlara dönüşür. 'Eris' adlı varyant, halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler; ama halkımız için gündem olmaya değer değil. Yaşlılarımızın, kronik hastalığı olanların her zamanki gibi kendilerine dikkat etmelerini daha önce söylemiştim" ifadelerini kullandı.

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