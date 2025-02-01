Sağlık Bakanlığı topuk kanı için harekete geçti

Topluma mal olmuş kişilerle aşı reddi ve topuk kanı reddi konusunda iş birliği yapılacak, ikna ekipleri oluşturulacak.

Ret nedenlerine yönelik saha araştırmaları yapılarak, sağlık taramalarını olumsuz etkileyecek paylaşım yapan kişilere yönelik yaptırımlar getirilmesi gibi başlıklar yeni eylem planında yer alacak.

Aşı ve topuk kanı reddinde, ailelerin özellikle sosyal medyada çıkan yalan-yanlış bilgilerden etkilendiği belirtiliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sosyal medyada ‘topuk kanlarının yurt dışına kaçırıldığı, genlerimizle oynandığı, çocuklara hastalık damgası vurularak ömür boyu ilaca mahkûm edildiği, yenidoğanın ruh ve beden sağlığı üzerinde büyük bir tehdit oluşturduğu, acı ve ağrının gelişme geriliğine, beyin hasarına ve benzeri rahatsızlıklara sebep olduğu, enfeksiyon riskinin yüksek olduğu, kanın topuktan alınmasının kısırlığa sebep olduğu, devlet tarafından para karşılığında yurt dışına satıldığı, şeklindeki iddialar topuk kanı reddinin artmasına neden oluyor.