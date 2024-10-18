Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Çetesi skandalında sessizliğini bozdu

Sağlık Bakanlığı, Yenidoğan Çetesi skandalına ilişkin sessizliğini bozdu. "Sağlıkta illegalite ve kötü uygulamalara izin vermeyeceğiz” başlıklı bir yazı yayınladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Sağlıkta İllegalite ve Kötü -Uygulamalara İzin Vermeyeceğiz”

Kamuoyunda “yenidoğan çetesi” adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili olay, Mayıs 2023’te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir.

Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz.

“Sağlıkta İllegalite ve Kötü Uygulamalara İzin Vermeyeceğiz”



Kamuoyunda “yenidoğan çetesi” adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen… — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) October 18, 2024

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete geçtiğimiz günlerde ifşa olmuştu. Çete hakkında hazırlanan fezlekenin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianame değerlendirilmesi amacıyla Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ayrıca örgüt lideri Fırat Sarı ve örgüt yöneticisi İlker Gönen hakkında 324 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.