Sağlık Bakanlığınca 8 bin sürekli işçi alım kurası yapıldı

Bakan Koca, daha önce Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuruların alındığı 8 bin daimi işçi alımı hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Koca, noter kurasının gerçekleştirildiğini belirtti ve şunları ekledi: "İŞKUR tarafından isimleri belirlenen başvuru sahipleri arasından, ilan edilen kadro sayısı kadar ana (8 bin ana) ve aynı sayıda yedek aday belirleyen noter kurası 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde Bakanlığımızın Bilkent Kampüsünde yapıldı. Kuralar, trafik kodlarına göre illerin sırasına göre, her il için ayrı bir oturumda çekildi. Noter katılımı ve denetimi ile gerçekleştirilen kura, adayların izlemesi için Bakanlığımızın Youtube kanalında canlı olarak yayınlandı ve video yayını 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Kura sonuçları Bakanlığımızın ‘https://iscisonuc.saglik.gov.tr’ web adresinde yayınlandı ve adaylar T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilirler. Kura sonucunda yerleşenlerin atamalarına ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer tüm duyurular, önümüzdeki günlerde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ‘https://yhgm.saglik.gov.tr’ web adresinde yayınlanacaktır. Hayırlı olsun."