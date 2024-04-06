Sağlık Bakanlığından ‘Ramazan Bayramı’ genelgesi

Genelgede, acil hastalara ve yaralılara hızlı bir şekilde ulaşılması, ilk ve acil müdahalenin yerinde yapılması, hastaların durumlarına uygun acil servislere nakledilmesi ve tıbbi müdahale ve tedavinin etkin bir şekilde sağlanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, tüm sağlık çalışanlarının her zaman olduğu gibi büyük bir özveri ve çaba ile görev yapmalarının önemi üzerinde duruldu.

Ramazan Bayramı tatili boyunca, olası hastalık ve acil durumlarda 112 Acil ambulansları ve hastanelerin acil servislerine başvuruların yoğun olabileceği belirtildi. Bu nedenle, bayram tatili ve bu süre zarfında verilen idari izinlerde, Bakanlık, üniversiteler ve özel sektörün acil sağlık hizmeti sunma sorumluluğunda olan tüm sağlık tesislerinin bu konuda gerekli önlemleri önceden alması gerektiği ifade edildi.

Acil sağlık hizmetlerinin hasta sevk ve nakil işlemleri, 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile koordineli bir şekilde gerçekleştirilecek. Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi’ndeki veriler, ilgili sağlık tesisleri yönetimleri tarafından sürekli güncellenecek ve acil hasta sevk-nakil ve ambulans hizmetlerinde herhangi bir aksaklık olmaması için gerekli düzenlemeler önceden yapılacak.

Hastanelerin acil servislerinde, laboratuvar, görüntüleme ve diğer teşhis ve tedavi birimleri ile hasta yatırılan tüm kliniklerde yeterli insan gücü ve tıbbi donanım bulunacak. Sağlık tesislerindeki tıbbi laboratuvarlar, ultrason-MR-tomografi-röntgen gibi görüntüleme birimleri, hasta yatırılan klinikler gibi günün her saatinde hizmet vermesi gereken birimlerde nöbet hizmetleri 24 saat esasına göre planlanacak.

Radyoterapi hizmetlerindeki aksamaların, hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurularak, bu alandaki çalışmalar bayram tatilinde de devam edecek ve hasta mağduriyeti yaşanmayacak. Ayrıca, diyaliz hizmeti verilen birimlerde hizmetler aksamayacak ve ihtiyaç sahibi hastaların tedavilerine plana uygun olarak devam edilecek.

Replantasyon, kalp cerrahisi, yanık ve organ nakli gibi özel hizmetler ve aynı zamanda acil müdahale ve tedavi gerektiren sağlık hizmetlerine de ihtiyaç duyulduğu anda ve hızlı bir şekilde erişim sağlanması için il sağlık müdürlükleri ve sağlık tesisleri tarafından gerekli planlamalar yapılacak.

Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşları bünyesindeki evde sağlık hizmet birimleri, hastaların devam eden ilaç uygulaması, pansuman ve benzeri tıbbi bakım, tedavi ve işlemlerinin bayram tatiline denk gelen günlerde de aksamadan sürdürülmesini sağlayacak ve bu kapsamda gerekli nöbetler planlanacak.