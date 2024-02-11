Sağlık Bakanlığı'nın sağlık çalışanlarına reva gördüğü 'giyim yardımı' ücreti ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına yılda bir kereye mahsus olmak üzere giyim yardımı yapıyor. Bakanlık ayırdığı bütçeden sağlık personelinin hesabına her yıl önlük için 70 TL, hemşire üniforması için 80 TL ve iş terliği için 90 TL ücret yatırıyor. Giderek artan yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında bu fiyatlar oldukça düşük kalıyor.

Hürriyet Sağlık-Sen Genel Başkanı Erdoğan Çakmak, Samsun’da bir medikal mağazasını ziyaret ederek sağlık çalışanlarının giymesi gereken iş kıyafetlerinin güncel fiyatı ile bakanlığın ödediği yardım ücreti fiyatını karşılaştırarak isyan etti.

"TAMİRCİDE TERLİĞİ YAPIŞTIRMAK BİLE DAHA PAHALI"

“Bir farkındalık yaratmak ve gerçek fiyatları görmek adına bugün Samsun’da çok önemli bir medikal firmasının içindeyiz” diyen Çakmak, “Sağlık Bakanlığı'nın, biz sağlık çalışanlarına bir laboratuvar teknisyeni arkadaşımızın iş gömleği için gönderdiği fiyat ortalama 70 TL. İş ayakkabısı, yani terliği için gönderdiği rakam ise 90 TL. Bakın bugün terlik yapıştırmak için bile ayakkabı mağazasına gitseniz tamir için inanın onun üstünde rakam isterler” ifadelerini kullandı.

“Biz yıllardır bu rakamlarla bunların değil bir tanesini, yarısının yarısını bile toptan fiyata alınmasının mümkün olmadığını anlatmaya çalıştık” diyen Çakmak, eylemlerle, söylemlerle, en sonunda da Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na resmi başvuruyla bu gerçekleri anlattıklarını ifade etti.

400 TL’LİK ÖNLÜĞE YARDIM 70 TL

Üniformaların güncel piyasa fiyatlarını değerlendiren Çakmak, Laboratuvar çalışanı önlüğü fiyatının 400 TL olduğunu, ancak Sağlık Bakanlığı'nın sağlık çalışanlarına ödediği tutarın 70 TL olduğunu belirtti.

“İNŞALLAH BU VİDEOYU GÖRÜP GERÇEK FİYATLARI NEYSE ONUN KARŞILIĞINDA ÖDEMELERİ YAPARLAR”

Hemşirelerin kullanabileceği en düşük takımın fiyatının 700 TL olduğunu belirten Çakmak, “Ama bize gönderilen para 80 TL. Arkadaşımızın Sağlık Bakanlığı tarafından 80 TL karşılığında bu kıyafeti alıp giyip işinin başında olması bekleniyor. Gerisini size bırakıyorum. Hemşire arkadaşlarımızın giydiği ortalama terlik bin 200 TL. Gerisini siz düşününü arkadaşlar. Bizler zaten bu fiyatların böyle olduğunu biliyorduk. Ama bilmeyen yetkililere, bürokrasiye ve sağlık bakanlığı çalışanlarının bizzat bunları bize reva görenlerin bilmesi için yerinde geldik, gördük, inceledik. İnşallah bizleri çekim sonrasında realitelerini görür gerçek fiyatları neyse onun karşılığında ödemeleri yaparlar” ifadelerini kullandı.