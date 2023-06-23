Sağlık çalışanlarına sünnet incelemesi istendi

İstanbul’da özel bir tıp merkezinde 7 yaşındaki oğlunu sünnet ettirmek isteyen vatandaş, salavat ve tekbir getirmedikleri gerekçesi ile sağlık çalışanlarını şikayet etti.

"GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEDİLER"

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne dilekçe yazan vatandaş, tıp merkezinde dini sünnet yapıldığının iddia edildiğini ancak çalışanların dini ritüellere uymayarak görevlerini yerine getirmediğini söyledi.

İSM TALEP ÜZERİNE "SÜNNET İNCELEMESİ" BAŞLATTI

Sünnet mağduru olan vatandaş, konuya ilişkin İSM’den inceleme talep etti.

Vatandaşın talebini değerlendiren İSM, adı geçen tıp merkezine inceleme başlatırken hasta yakınının beyaz koda sebep veren hakaret eyleminde bulunup bulunmadığı bilgisini de talep etti.