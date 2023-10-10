Sağlık deposu olan bitkinin şaşırtan faydaları

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Sağlık deposu olduğu bilinen kapari bitkisinin şaşırtan faydaları dikkatlerden kaçmadı.

KAPARİ NEDİR?

Ülkemizde diğer yabancı ülkelere oranla daha az kullanılan kapari Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetişen dikenli bir bitkidir.

100 gram kapari, 3 gram lif, 5 gram karbonhidrat, yaklaşık 1 gram yağ ve 2 gram protein içerir.

KAPARİ FAYDALARI NELERDİR?

-Kapari kanser hücrelerinin oluşumunu engeller ve var olan hücrelerin yayılmasını önler.

-İçeriğinde yer alan demirden dolayı özellikle kansızlık problemi olanlar için kapari önerilebilir

-Yüksek oranda B12 vitamini içeren kapari bitkisi, enerji sağlar.

-İçeriğinde yer alan quercetin, A vitamini ve rutin gibi antioksidanlar kapari faydaları açısından önemlidir. Vücudun bağışıklık sistemini arttırarak vücut direncini destekler ve hastalıklara karşı vücudu korur.

-Kapari cinsellik ile ilgili problemlerin tedavisinde de destekleyici rol oynar.

-İçeriğindeki yüksek lif oranı mide ve bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesinde önemli rol oynar. Midede şişkinlik, gaz ve ağrı problemlerini giderir. Ayrıca kabızlığı da önler.

-İçeriğinde yer alan vitamin ve mineraller, cilt sağlığının korunmasında da etkin bir rol oynar. Cildi nemlendirerek kırışıklıkların azalmasını sağlar ve sivilce, kızarıklık, iltihap gibi sorunların tedavisini desteklemesi kapari karpuzu faydaları arasındadır.

KAPARİ NASIL TÜKETİLİR?

Balık, beyaz et veya kırmızı et türlerinin yanında tüketilir. Tomurcuk halinden turşu yapılır. Pizza üzerine konulan malzemeler arasında yer alır.