Sağlık eski Bakanı Fahrettin Koca’ya büyük şok! CHP’li belediye mühürledi

Düzenleme: Kaynak: BirGün
Sağlık eski Bakanı Fahrettin Koca’ya büyük şok! CHP’li belediye mühürledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Medipol Üniversitesi için hazırlanan imar planı, İstanbul 12. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Bakanlık, Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi’nin yanında bulunan 4 bin 164 metrekarelik alanı konut ve ortaöğretim tesisleri alanından yükseköğretim tesisi alanına dönüştürmüştü. İmar planı raporunda, değişikliğin Medipol Üniversitesi için yapıldığı belirtilmiş ve alanın yapılaşma koşulu zemin+5 kat olarak belirlenmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) başvurusu üzerine 31 Ocak 2024’te alınan iptal kararı sonrası, CHP’li Üsküdar Belediyesi inşaatı durdurarak mühürledi.

Öte yandan, arazi daha önce de tartışmalara neden olmuştu. Emre Özipek isimli bir vatandaş, Medipol’ün otopark olarak kullandığı alanın babası tarafından okul yapılması için kamuya bağışlandığını belirterek dava açmıştı. İstanbul Anadolu 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin hazırlattığı bilirkişi raporunda, arsanın 1994’te ortaokul alanı olarak kullanılmak üzere Maliye Hazinesi’ne bağışlandığı ancak amacına uygun kullanılmadığı vurgulandı. Özipek, arsanın 2016’nın sonuna kadar atıl bırakıldığını ve ardından Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi tarafından otopark olarak kullanılmaya başlandığını belirtti. Ayrıca, arsanın 1994 ile 2017 yılları arasında atıl bırakıldığını ifade ederek, amacına uygun kullanılmayan arsanın kendilerine iade edilmesini talep etti.

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Sağlık eski Bakanı Fahrettin Koca’ya büyük şok! CHP’li belediye mühürledi
Sağlık eski Bakanı Fahrettin Koca’ya büyük şok! CHP’li belediye mühürledi