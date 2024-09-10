Sağlık faciasından son anda dönüldü

Eski Yargıtay Birinci Başkanı Sami Selçuk, oğlunun yıllar evvel nasıl kör olmaktan kurtulduğunu anlattı. Selçuk’un Karar’daki köşesinde aktardığına göre, Hacettepe Tıp Fakültesinde okuyan oğlunun gözüne kardeşinin dirseği çarpıyor. Darbeyle beraber büyük oğlunun gözündeki gözlük kırılıyor ve gözüne batıyor.

“O BÖLGEYİ DİKERSENİZ GÖZ KURUR”

Hemen hastaneye gidiyorlar ve orta yaşlı bir nöbetçi hekim, önce kanayan bölgeyi inceliyor ve gözde kanama olmadığını belirterek hemşireye gözü dikmesini söylüyor. Ancak Selçuk’un oğlu, buna karşı çıkarak “O bölümde gözyaşı kanalları var, dikerseniz onları tıkar, gözü kurutur, kör edersiniz” diyor. Hekim şaşkınlıkla bunu nasıl bildiğini soruyor. Selçuk’un oğlu da tıp fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi olduğunu belirtiyor.

“YA OĞLUM TIP ÖĞRENCİSİ OLMASAYDI”

Selçuk bu olay sonrası haklı olarak soruyor: Ya oğlum tıp fakültesinin değil de, başka bir fakültenin öğrencisi olsaydı! Bunu akla getirmek bile insanın tüylerini ürpertiyor.