Sağlık hizmeti kapınıza geliyor

Kaynak: İHA
Sağlık hizmeti kapınıza geliyor

Van'ın Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde mobil sağlık ekipleri oluşturuldu. Ekipler, köy köy dolaşarak hastaneye gidemeyen vatandaşlar için hizmet sunuyor.

Van Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, Sağlık Bakanlığınca başlatılan mobil sağlık hizmetinin İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda devam ettiğini söyledi.

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Vatandaşların sağlık hizmetlerine kolayca erişebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekiplerin sağlık taramaları gerçekleştirdiğini dile getiren Gümüş, vatandaşlara gerekli danışmanlık ve yönlendirme hizmeti de verildiği belirtti.

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Gümüş, "Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak mobil sağlık hizmetiyle hastaneye ulaşmada güçlük çeken vatandaşlarımıza ulaşılarak tansiyon ölçümü, şeker ölçümü gibi genel sağlık taramalarının gerçekleştirilmesinin yanı sıra sağlıklı beslenme, egzersiz, sigara bırakma, çocuk gelişimi, psikoloji ve sosyal hizmetler gibi alanlarda verilen bilgi ve yönlendirmelerle sağlığın korunması için Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezimize davet ederek yönlendirmede bulunuyoruz" dedi.

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