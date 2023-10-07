Sağlık ocağında terör estiren saldırgan tutuklandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde hasta yakınları ile doktorlar arasında çıkan tartışma sonucu 3 hekim darp edildi. Saldırganlardan biri tutuklanırken, diğeri firar etti.

KAYNAK: İHA
Sağlık ocağında terör estiren saldırgan tutuklandı

Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Körfez Fatih Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta ve yakınları ile Doktor Serdar Erişti arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce N.T. ile oğlu O.T., doktor Serdar Erişti’yi darp etti. Olayı ayırmaya çalışan Ahmet Murat Kazan ve Yılmaz Sarıkaş isimli iki doktor da N.T. ile O.T. tarafından darp edildi.

Saldırganlardan biri tutuklandı

Olay sonrasında saldırganlar kaçarken yaralanan 3 hekim çevre hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması neticesinde olaya karışan N.T. ve eşi G.T. yakalanarak adliyeye sevk edildi, oğlu O.T. ise hala firari durumda. Yakalanan N.T., kasten yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken eşi G.T.’ye ise ev hapsi verildi.

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