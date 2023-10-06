Sağlık ocağını basıp doktorları darp ettiler. Olay anı kamerada

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde görevli 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darp edildi.

KAYNAK: İHA
Sağlık ocağını basıp doktorları darp ettiler. Olay anı kamerada

Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, saldırganlar kaçtı.

Aile sağlığı merkezi bastılar

Olay, saat 14.00 sıralarında Körfez Fatih Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle aile sağlığı merkezine gelen hasta ve yakınları, doktorlar A.M.K., S.E. ve Y.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırganlar, doktorlara tekme ve yumrukla saldırdı. Sağlık merkezinde bulunan diğer hastalar ve çalışanlar korku içinde olaya müdahale etmeye çalıştı.

Doktorlardan biri boğulma tehlikesi geçirdi

Saldırganlar, şiddetlerine devam ederek doktorlardan birinin boğazını sıkarak boğmaya kalktı. Doktor, boğulma tehlikesi geçirerek baygınlık geçirdi. Diğer doktorlardan birinin de eli kırıldı. Yaralanan 3 doktor, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Saldırganlar kaçtı

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olaya karışan saldırganların kimliklerini güvenlik kameralarından tespit etti. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay anı cep telefonu kamerasında

Doktorlara saldırı anları, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganların doktorlara vurduğu, çevredekilerin araya girmeye çalıştığı ve büyük bir panik yaşandığı görülüyor.

aw047358-01.jpg

aw047358-02.jpg

aw047358-04.jpg

aw047358-10.jpg

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Sokak röportajında hükümeti eleştiren cezaevi müdürüne sürgün cezası Gündem
Sokak röportajında hükümeti eleştiren cezaevi müdürüne sürgün cezası
Ali Sunal'dan doğum günü özçekimi. Annesi yanıtsız bırakmadı Magazin
Ali Sunal'dan doğum günü özçekimi. Annesi yanıtsız bırakmadı
Günlerdir kayıptı, belden aşağısının parçalanmış halde bulundu Gündem
Günlerdir kayıptı, belden aşağısının parçalanmış halde bulundu
Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 3 zanlı yakalandı Yaşam
Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Amerikalı turist, İsrail Müzesi'ndeki heykellere saldırdı Dünya
Amerikalı turist, İsrail Müzesi'ndeki heykellere saldırdı
Uçuruma yuvarlanan kamyonda 5 saatlik yaşam mücadelesi Gündem
Uçuruma yuvarlanan kamyonda 5 saatlik yaşam mücadelesi
Alanyaspor vites arttırdı. Karagümrük'ten üç puanı aldı. Abdullah Şaşkın yazdı Spor
Alanyaspor vites arttırdı. Karagümrük'ten üç puanı aldı. Abdullah Şaşkın yazdı