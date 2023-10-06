Sağlık ocağını basıp doktorları darp ettiler. Olay anı kamerada

Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, saldırganlar kaçtı.

Aile sağlığı merkezi bastılar

Olay, saat 14.00 sıralarında Körfez Fatih Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle aile sağlığı merkezine gelen hasta ve yakınları, doktorlar A.M.K., S.E. ve Y.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırganlar, doktorlara tekme ve yumrukla saldırdı. Sağlık merkezinde bulunan diğer hastalar ve çalışanlar korku içinde olaya müdahale etmeye çalıştı.

Doktorlardan biri boğulma tehlikesi geçirdi

Saldırganlar, şiddetlerine devam ederek doktorlardan birinin boğazını sıkarak boğmaya kalktı. Doktor, boğulma tehlikesi geçirerek baygınlık geçirdi. Diğer doktorlardan birinin de eli kırıldı. Yaralanan 3 doktor, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Saldırganlar kaçtı

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olaya karışan saldırganların kimliklerini güvenlik kameralarından tespit etti. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay anı cep telefonu kamerasında

Doktorlara saldırı anları, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganların doktorlara vurduğu, çevredekilerin araya girmeye çalıştığı ve büyük bir panik yaşandığı görülüyor.