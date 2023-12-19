Sağlıkçılardan isyan “Yönetemiyorsanız istifa edin”

Ege Üniversitesi Hastanesi sağlık emekçileri, nöbet ücretlerinin ve ek ödemelerinin yapılmaması nedeniyle başhekimliğin önüne siyah çelenk bıraktı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İş Yeri Temsilcisi Selin Akgöl, “Gelinen noktada Ekim ve Kasım ayının nöbet, fazla mesai ve icap nöbetlerinin ücretlerinin hala ödenmemiştir. Hatta Kasım ayının teşvik ve taban ek ödemeleri de ödenmemiştir. Ayrıca yönetimden ödemelerin ne zaman yatacağına dair net bilgi verilmemektedir. Sadaka değil, alın terimizin ve emeğimizin karşılığını istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sağlık emekçileri fazla mesai, nöbet ve icap ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle başhekimlik binasının önüne siyah çelenk bıraktı ve ardından bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Genel Sağlık- İş İzmir Şubesi, Birlik Sağlık Sen İzmir Şubesi, İzmir Tabip Odası, Hekim Birliği ve HEP-SEN üyeleri eyleme katıldı.

Sağlıkçılar, “Yönetemiyorsanız istifa edin” derken ücretlerinin yatırılmasını istedi. Hastanedeki tüm sağlık çalışanları adına ortak açıklamayı SES İş Yeri Temsilcisi Selin Akgöl yaptı.

“MAAŞLARIMIZ YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA KALIYOR”

Selin Akgöl sağlık emekçilerinin uzun nöbetler, çalışma koşulları, sağlıkta şiddet, özlük haklarının verilmemesi gibi sebeplerle maaşlarının açlık sınırına yaklaştığını söyledi ve şu açıklamayı yaptı: “Yıllardır her toplu görüşme ve zam döneminde ısrarla vurguladığımız, yoksulluk sınırı üzerinde tek kalemde emekliliğe yansıyan temel ücret talebimizi duyurmaya ve bu hakkı kazanmak için büyük mücadeleler veriyoruz. Nitekim tam da bu talebin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha su yüzüne çıktığını görmekteyiz. Maaş, temel ek ödeme, teşvik ek ödemesi, icap nöbeti ve nöbet ücreti adı altında parça bölük ödemelerinizin hepsi toplansa bile yoksulluk sınırının altında kalmaktadır”

“BU HAK GASPININ ALIŞKANLIĞA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Sağlık çalışanlarının taleplerinin dinlenmediğini vurgulayan Akgöl, “Bir de emeğimizin karşılığı dahi olmayan bu hak edişlerimizin farklı farklı zamanlarda verilerek bir düzensiz ödemeler toplamına dönüşmüştür. Çıkardığınız genelge ‘Nöbet ücretleri ve ek ödemeler takip eden bir sonraki ay içerisinde ödenir’ dediği halde iki ay geçmesine rağmen ödemelerimiz yapılmamıştır. Emeğimizin karşılığını zaten vermediği gibi hakkımız gasp etmektedir ve biz bu hak gaspının alışkanlığa dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.