Sağlıklı gözler için günde bir avuç tüketin! Hafızayı fil gibi güçlendiriyor

Antep fıstığını günlük olarak tüketen katılımcıların MPOD'larında sadece 6 hafta sonra önemli bir artış görüldü ve bu etki 12 haftalık çalışma boyunca devam etti.

DOĞAL LUTEİN KAYNAĞI:

Antep fıstığı, gözleri korumaya yardımcı olan güçlü bir antioksidan olan luteinin içeren tek kuruyemiş.

AMD ÖNLEME POTANSİYELİ:

Antep fıstığında bulunan lutein, mavi ışığı filtreliyor. Bu da gözde bir antioksidan görevi görerek göz sağlığının korunmasında kritik bir rol oynuyor. Çalışma, antep fıstığı tüketiminin katılımcıların günlük lutein alımını neredeyse iki katına çıkardığını buldu.

Uzmanlar, "Diyetinize sadece bir avuç fıstık ekleyerek, gözlerinizi korumak için çok önemli olan lutein alımınızı artırabilirsiniz" diyor Dr. Scott. Antep fıstığının sağlıklı bir yağ kaynağı sağladığını ve potansiyel olarak antep fıstığındaki luteinin vücuda daha iyi emilmesini sağladığını söylüyor.

Yapılan araştırma sonucunda antep fıstığından yaklaşık 1,6 mg lutein elde edildi.

BEYİN FONKSİYONLARINI GELİŞTİRİYOR

Göz sağlığını destekleyen fıstığın içerisinde bulunan lutein beyin fonksiyonuna da faydalı. Çalışmanın ortak araştırmacılarından Dr. Elizabeth Johnson, "Lutein kan-beyin bariyerini geçer ve burada oksidatif stresi ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir" ifadelerini kullanıyor.

Gözde olduğu gibi, lutein seçici olarak beyinde birikir ve bilişsel gerilemeyi azaltmada rol oynar. Çalışmalar, daha yüksek lutein seviyelerinin hafıza ve işlem hızı dahil olmak üzere daha iyi bilişsel performansla ilişkili olduğunu öne sürüyor ve bu da antep fıstığını genel sağlıklı yaşlanmayı desteklemeyi amaçlayan bir diyete değerli bir katkı haline getiriyor.

ANTEP FISTIĞININ FAYDALARI NELERDİR?

1. B6 VİTAMİNİNDEN ZENGİN

Potasyum, fosfor, bakır ve B1 vitamini bakımından zengin. B6 vitamini kan şekeri dengesizliğini düzenlerken, kan hücrelerine oksijen taşıyan hemoglobinin yapımında da görev alır.

2. ANTİOKSİDAN DEPOSU

Özellikle göz sağlığı için oldukça önemli iki antioksidan olan lutein ve zeaksantini en çok içeren kuruyemiş. Bunların dışında Antep fıstığı, kansere ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki sağlayan antioksidanlardan polifenol ve tokoferolü de içerir.

3. DAMARLARINIZI KORUR

Antep fıstığı damar sağlığının geliştirilmesinde önemli bir rol oynar.

4. KALP DOSTU

1 porsiyonunda 12 gram yağ bulundurmasına rağmen hiç kolesterol içermediği için kalp dostu. Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

5. CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR

Antep fıstığı belirgin miktarda çoklu ve tekli doymamış yağ asitlerini içerdiği için cildi doğal yoldan nemlendirmeye yardımcı olur, yaşlanma karşıtı etki gösterir.