Sağlıklı zayıflamayla ilgili uzmanlardan bilimsel temelli 5 altın kural

Kilo vermek, günümüzde hem estetik hem de sağlık açısından birçok kişinin öncelikli hedeflerinden biri. Ancak hızlı ve sağlıksız yöntemler yerine, bilimsel araştırmalarla desteklenen, sürdürülebilir ve sağlıklı zayıflama yolları uzun vadeli başarıyı garanti ediyor.

Beslenme uzmanları ve bilim insanları, ideal kiloya ulaşmak isteyenler için dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve psikolojik faktörlerin önemini vurguladı.

İşte, sağlıklı zayıflama için uzmanlardan gelen en etkili tavsiyeler ve bilimsel gerçekler...

DENGELİ BESLENME: KALORİ SAYMAK YERİNE KALİTEYE ODAKLANIN

Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, kilo vermenin temelinde kalori sayımından çok besin değeri yüksek gıdaların tüketilmesinin yattığını belirtti.

The American Journal of Clinical Nutrition’da yayınlanan bir çalışmada, yüksek lifli gıdalar ve düşük glisemik indeksli besinlerin kilo kontrolünde kritik bir rol oynadığı ortaya kondu.

Dr. Willett, “Kalori kısıtlaması yerine, sebze, meyve, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar içeren bir beslenme düzeni uzun vadeli başarı sağlar” dedi.

Uzman Diyetisyenler de lifli besinlerin önemine dikkat çekerek, “Lif, sindirim sistemini düzenler, tokluk hissini artırır ve kan şekerini dengeler. Buğday kepeği, yulaf, kuru erik, brokoli ve nohut gibi lif zengini gıdalar, kilo verme sürecini destekler” dedi.

Araştırmalar, lif tüketen bireylerin tüketmeyenlere kıyasla daha fazla kilo verdiğini gösterdi.

EGZERSİZ: KAS KÜTLESİ VE METABOLİZMA HIZI İÇİN ANAHTAR

Fiziksel aktivite, sağlıklı zayıflamanın vazgeçilmez bir parçası.

Stanford Üniversitesi’nden Dr. Michael Mosley, düzenli egzersizin sadece kalori yakımını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda kas kütlesini koruyarak metabolizmayı hızlandırdığını belirterek, “Kuvvet antrenmanları, dinlenme anında bile daha fazla kalori yakılmasını sağlar” dedi.

Haftada 150 dakika orta yoğunlukta kardiyo veya 75 dakika yüksek yoğunlukta egzersiz önerildi.

Ayrıca, asansör yerine merdiven kullanmak gibi küçük değişiklikler bile günlük kalori yakımına katkı sağladı.

UYKU VE STRES YÖNETİMİ: KİLO VERMENİN GÖRÜNMEZ KAHRAMANLARI

Uyku ve stres, kilo verme sürecinde sıklıkla göz ardı edilen ancak kritik öneme sahip faktörler.

Sleep Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, gecede 7-8 saat uyuyan bireyler, uyku eksikliği yaşayanlara göre kilo verme süreçlerinde daha başarılı.

Dr. Mosley, yetersiz uykunun iştah hormonlarını etkileyerek aşırı yemeye yol açtığını vurguladı.

Stres yönetimi de bir o kadar önemli. Yoga ve meditasyon gibi teknikler, duygusal dengeyi koruyarak stres kaynaklı aşırı yeme eğilimini azaltıyor. Uzmanlar, stresin kortizol hormonunu artırarak yağ depolanmasını tetiklediğini belirtti.

PSİKOLOJİK FAKTÖRLER VE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Kilo verme sürecinde psikolojik faktörler de büyük rol oynadı. NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde uygulanan Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), kilo alımına yol açan davranışları ve düşünce kalıplarını değiştirmeyi hedefledi.

Hızlı yemek yeme, duygusal yeme veya “hep ya da hiç” düşüncesi gibi sabotajcı alışkanlıklar, BDT ile kontrol altına alınabiliyor. Hastanenin psikiyatri uzmanları, bu programın 7 haftalık seanslarla etkili sonuçlar verdiğini belirtti.

HATALARDAN KAÇININ: ŞOK DİYETLER VE YANLIŞ İNANIŞLAR

Hızlı kilo verme vaadiyle popüler olan şok diyetler, genellikle kas ve su kaybına yol açarak sağlığı tehdit ediyor.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi diyetisyenleri, çok düşük kalorili diyetlerin bağışıklık sistemini zayıflattığını ve uzun vadede kilo alımına neden olduğunu söylüyor. Ayrıca, ekmeği tamamen kesmek gibi yanlış inanışlar da metabolizmayı yavaşlatıyor.

Tam tahıllı ekmekler, lif içeriği sayesinde tokluğu artırıyor ve B vitamini kaynağı olarak sağlıklı bir diyetin parçası olmalı.

KİŞİYE ÖZEL PLAN VE UZMAN DESTEĞİ ŞART

Her bireyin metabolizması, sağlık durumu ve yaşam tarzı farklı. Bu nedenle, kilo verme sürecine başlamadan önce bir diyetisyen veya doktorla görüşmek büyük önem taşıyor.

Uzmanlar diyetisyenler, “Kişiye özel diyet programları, yaş, boy, kilo ve kronik hastalıklar dikkate alınarak hazırlanmalı” dedi.

Sağlıklı zayıflama, sadece kilo vermek değil, aynı zamanda genel sağlığı iyileştirmek anlamına geliyor. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stres yönetimi ile desteklenen bir yaşam tarzı, kalıcı sonuçlar elde etmenin en etkili yolu.

Uzmanların ortak görüşü, sabırlı ve bilinçli adımlarla ilerlemenin, hem bedensel hem de zihinsel sağlığı koruduğu yönünde.