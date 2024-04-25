Sağlıksız peynirleri Sığınmacılar ürettiği Türkler yedi

Kaynak: İHA
Sağlıksız peynirleri Sığınmacılar ürettiği Türkler yedi
Mersin Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sağlıksız şartlarda peynir üretimi yapılan bir imalathaneyi belirledi. Yabancı uyruklu şahıslara ait olduğu ileri sürülen imalathane mühürlendi.

Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri, Akkent Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında sağlıksız şartlarda peynir imalatı yapıldığını tespit etti. Yapılan incelemelerde imalathanenin ruhsatsız olduğu ve hijyen şartlarına uyulmadığı belirlendi.

Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri kaçak imalathanede satışa hazır 40 kilo peynire el koyarak imha etti. Mühürlenen imalathaneyi işleten şahıslar hakkında tutanak tutuldu.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, halkın sağlığını tehlikeye atanlara göz açtırmayacaklarına dikkat çekerek, denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdüreceklerini söyledi.

Başkan Özyiğit, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları '153 Alo Zabıta' hattını ya da 444 33 54 numaralı Yenişehir Halk Masasını arayarak bildirmelerini istedi.

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