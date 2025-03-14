Sağlıkta dev skandal: Yemek şirketi kuryelerine kan taşıttılar

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Sağlıkta dev skandal: Yemek şirketi kuryelerine kan taşıttılar

Gazeteci Emrullah Erdinç, kendi youtube hesabındaki paylaşımında bir skandalı ortaya çıkardı. Erdinç, aile sağlığı merkezlerinden alınan kanların yemek şirketinin kuryeleri tarafından taşındığını ve bazı kan örneklerinin de taşıma sırasında kaybolduğunu açıkladı. Erdinç, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün söz konusu skandalı doğruladığını da belirtti.

Aile Sağlığı Merkezleri'nden alınan kan örneklerinin yemek şirketi kuryeleri tarafından şartnameye uygun olmayan koşullar taşındığı ve bazı kan örneklerin kaybolduğu ortaya çıktı. Skandalı duyuran Erdinç, "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden aradılar. Evet böyle bir sıkıntı oldu ama 20 günlük sıkıntıydı bunu düzelttik diyorlar. Kendi tuttukları tutanakla her şeyi kabul ediyorlar" ifadelerini kullandı.

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SÖZCÜ TV Para Politika programına katılan ve dikkat çeken açıklamalarda bulunan gazeteci Emrullah Erdinç, "İstanbul'da aile sağlık merkezlerinde kan verenlerin kanları beş büyük laboratuvara gönderiliyor." dedi.

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Erdinç şu ifadeleri kullandı:

-Taşıma işlemi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ihale açıyor. Alan firma motokuryelerle taşıyor. Kanın hızlı ulaşması için motokurye doğru bir sistem ama teknik şartnamelere uyulmaması.

-Bazı yemek şirketlerin motokuryeleri tarafından taşınan kanları görüyoruz. Streil olmayan, buldukları çöp poşetleriyle taşındığını görüyoruz.

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-Şartnameye baktığımız zaman özel saklama kaplarının olmalı, soğuk tutacak köpüklerin olması gerektiği belirtiliyor. Birçok kanın kaybolduğu tespit edilmiş durumda.

-Dün bu yayını yaptığımda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden aradılar. Korkunç açıklamalar yaptılar. Evet böyle bir sıkıntı oldu ama 20 günlük sıkıntıydı bunu düzelttik diyorlar.

-Zaten bu problemin olmaması gerekiyor. Şu an böyle sıkıntımız yok diyorlar. Kendi tuttukları tutanakla her şeyi kabul ediyorlar. Tutanakta, "ASM'lerden teslim alındığı anlaşılan ancak hala ilgili çalışacak laboratuvara ulaşmayan, akıbeti belirsiz numunelerin mevcut olduğu tespit edilmiştir" diyor.

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-Bu kanlara ne oldu? Bazı kültür ve idrar örnekleri vardı. Bunların hepsi kayıp mı oldu? 20 günlük sıkıntı olduğunu söylüyorlar ama benim elimdeki evraklarla tarihler uyuşmuyor. Sizin bir kan örneğinin bile kaybolmayacağı bir sistem kurmanız gerekiyordu.

-İhaleye gelen iki firma kendi arasında problem yaşıyor, bu problemden dolayı böyle haberler çıkıyor gibi bir iddiada bulunuyor. Siz bu problemi yaratmayın.

-Firmaya 580 bin lira para cezası verdiklerini söylüyorlar bunun bedeli bu mudur!

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