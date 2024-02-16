Sağlıkta şiddet bitmiyor. Hasta tartıştığı doktora yumruk attı

Seyhan Yenibaraj Mahallesi’nde bulunan Seyhan Devlet Hastanesi’nde meydana gelen olayda, acil servise başvuran 50 yaşındaki Bekir G., 30 yaşındaki görevli doktor Hüseyin D. İle kendisiyle ilgilenmediği gerekçesiyle tartışmaya başladı.
Tartışma esnasında Bekir G. İsimli şahıs, koltukta oturmakta olan doktora birdenbire saldırdı ve yumruk attı. Saldırı anı saniye saniye kaydedilirken Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı hastane polisi şahsı gözaltına aldı.
Bekir G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü, doktor Hüseyin D. ise tedavi altına alındı.