Sahada büyük kavga. Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

Kaynak: Haber Merkezi
Sahada büyük kavga. Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

Southamton ile Lazio'nun karşılaştığı maçta futbolcular birbirlerine saldırdı.

Sahada büyük kavga

İngiltere'nin Southampton takımı ile İtalya'nın Lazio takımı İngiltere'de hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Southampton, kendi seyircisi önünde 5. dakikada Carlos Alcaraz'ın golüyle öne geçti.

Lazio, 32. dakikada Taty Castellanos'un golüyle beraberliği yakaladı.

Maçın 60. dakikasında ise ortalık karıştı.

Carlos Alcaraz, Alessio Romagnoli arasında başlayan tartışma sahanın ortasında yumruklaşmaya döndü.

Kavgaya Cataldi de karıştı.

Teknik adamların ve diğer futbolcuların araya girmelerinin ardından Southampton'da Alcaraz, Lazio'da da Alessio Romagnoli kırmızı kart gördü.

Cataldi de oyundan alındı.

İki takım maça 10 kişi devam etti. Karşılaşma 1-1 bitti.

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