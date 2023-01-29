Hakem tekme atan futbolcuya bıçakla saldırdı

Futbol'da eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.
Amatör bir ligde oynanan mücadelede hakem, kendisine tekme atan oyuncuya bıçak çekti.
O anlar sahada korkuya neden olurken, sosyal medyada ise büyük bir yankı uyandırdı.
Futbol'da eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.
Amatör bir ligde oynanan mücadelede hakem, kendisine tekme atan oyuncuya bıçak çekti.
O anlar sahada korkuya neden olurken, sosyal medyada ise büyük bir yankı uyandırdı.
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