29 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakem tekme atan futbolcuya bıçakla saldırdı

Hakem tekme atan futbolcuya bıçakla saldırdı

Amatör ligde oynanan bir maçta hakem, kendisine tekme atan oyuncuya bıçak çekti.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 17:26
Takip Et

Sahada korku dolu anlar yaşandı

Hakem tekme atan futbolcuya bıçakla saldırdı
+
Aa
-

Futbol'da eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.

Amatör bir ligde oynanan mücadelede hakem, kendisine tekme atan oyuncuya bıçak çekti.

O anlar sahada korkuya neden olurken, sosyal medyada ise büyük bir yankı uyandırdı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
1
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
﻿15 yaş ve üzeri arabası olanlar için flaş talep
2
﻿15 yaş ve üzeri arabası olanlar için flaş talep
﻿15 yaş ve üzeri arabası olanlar için flaş talep
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
3
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
4
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
5
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
6
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
7
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Tarım Bakanı Kirişci: Yusufeli Barajı'nın toplam maliyeti 34 milyar TL
﻿Tarım Bakanı Kirişci: Yusufeli Barajı'nın toplam maliyeti 34 milyar TL
﻿Tarım Bakanı Kirişci: Yusufeli Barajı'nın toplam maliyeti 34 milyar TL
﻿MSB'den ‘29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü’ paylaşımı
﻿MSB'den ‘29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü’ paylaşımı
﻿MSB'den ‘29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü’ paylaşımı
﻿TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
﻿TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
﻿TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
﻿Sakarya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
﻿Sakarya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
﻿Sakarya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.