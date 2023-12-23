Sahadan çekilen İstanbulspor'da Hakan Yakın'dan flaş sözler

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 17. haftada oynanan Trabzonspor maçında hakem Ali Şansalan'ın kararına kızmış ve takımı sahadan çekmişti.

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın bugün Sivasspor'a 1-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından sahadan çekilme olayı ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

BENİM DE KARARIM OLABİLİR!

Türk asıllı İsviçreli çalıştırıcı, "30 senedir futbolun içindeyim ama böyle bir şey hiç yaşamadım. Bende de bir iz bıraktı, ailemle de çok konuştum. Bu senenin son maçıydı, önümüzdeki maça biraz daha zaman var. Takıma da izin vereceğiz, o arada kendi düşüncelerim olacak ve kararlarım olabilir. Ailemle görüşeceğim. Bizden önce MKE Ankaragücü maçında da olayların olması, bizim maçımızda olayların olması tabii ki dünya basınında negatif bir şey yansıtıyor. Bizim için de tabii ki zor ama yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.