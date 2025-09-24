Şahan Gökbakar adalet sistemine isyan etti! Sapığı, arsızı, hırsızı, uğursuzu serbest…

Soğuk Savaş isimli programın sunucuları Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz yaptıkları şaka nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar tutuklama kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Soğuk Savaş isimli programın sunucuları yaptıkları şaka nedeniyle tutuklanmıştı. Tutuklanma kararına birçok tepki gelirken Şahan Gökbakar da tepki gösterenlerin arasına girdi.

SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Soğuk Savaş" isimli Youtube programında yaptıkları şaka nedeniyle programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı. Dün gözaltına alınan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı.

“ŞAKA YAPAN İNSAN NASIL TUTUKLANABİLİR”

Tutuklama kararının ardından ünlü komedyen Şahan Gökbakar, "Programın adı "Soğuk Savaş". Soğuk şakalar yapıp şakaların kötülüğü üzerine gülmemeye çalışıyorlar. Şaka yapıyorlar. Şaka... Şaka yapan bir insan nasıl tutuklanabilir? Bu nasıl bir adalet sistemi? İnsanları tutuklayıp içeri tıkmak bu kadar basit mi?

Sapığı, arsızı, hırsızı, uğursuzu serbest! Bu iki çocuk tutuklu. Sebep: biri soğuk bir şaka yaptı diğeri de güldü. Ülkem adına çok üzülüyorum ve her kesimden çok fazla insanın benimle aynı hissettiğini biliyorum" diyerek isyan etti.

