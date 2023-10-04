Şahan Gökbakar adeta delirdi. "Ama bizi bu hale Galatasaray getirdi"

Özellikle seçim öncesinde yaptığı siyasi paylaşımlarla dikkat çeken Şahan Gökbakar, seçimden sonra çok fazla paylaşımda bulunmadı.

Zaman zaman kendisini ilgilendiren konularla takipçilerinin karşısına çıkan Gökbakar, bu defa Galatasaray sevgisini gözler önüne seren bir paylaşımda bulundu.

Şampiyonlar Ligi maçlarında Manchester United ile karşı karşıya gelen Galatasaray'ın maçını arkadaşlarıyla birlikte tribünden izleyen Şahan Gökbakar, gönül verdiği takımın maçı 3-2 kazanmasının ardından yaşadığı sevinci takipçileriyle paylaştı.

Gökbakar kendinden geçtiği videoyu şu notla paylaştı:

"İşte o son düdük... Ama bizi bu hale GALATASARAY getirdi. 2 defa geriye düşüyorsun, sonra da maçı kazanıyorsun. Penaltı falan kaçıyor. Ya delirmeyelim mi?"