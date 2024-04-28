Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz - Hasan Can Kaya tartışmasında tarafını seçti

CMXXIV gösterisiyle tekrar sahneye çıkmaya başlayan Cem Yılmaz, gösterilerinde yaptığı göndermelerle olay oluyor.

Ünlü komedyen birkaç gün önceki gösterisinde lafı Hasan Can Kaya'nın küfürlü konuşmasına getirip meslektaşını hedef almıştı.

VETERAN KOMEDYEN

Futbol oynadığı sırada düşerek omzunu kıran ve 5 saatlik bir operasyon geçiren Kaya, Yılmaz'ın kendisiyle alakalı söylediklerine cevap vermişti.

Hasan Can Kaya, “Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış” diyerek Yılmaz’a yanıt vermişti.

Hasan Can Kaya'nın, Cem Yılmaz’ı "veteran komedyen" olarak nitelendirmesinden sonra sessiz kalmayan Cem Yılmaz bu defa da sosyal medya hesabundan G.O.R.A. filminden bir sahne paylaştı.

Seneler önce canlandırdığı kıvırcık saçlı "Komutan Logar" karakterini paylaşan Yılmaz'ın paylaşımı, Hasan Can Kaya'ya gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı

ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN DESTEK

Hasan Can Kaya ile Cem Yılmaz tartışmasına bir başka ünlü daha dahil oldu. Komedyen Şahan Gökbakar, ikili arasından tarafını seçti.

Hasan Can Kaya’nın, Konuşanlar programını izlediği sırada paylaşım yapan Gökbakar, “1 saat müsaade edin, biraz gülüp eğlenip geliyorum.” diyerek Hasan Can Kaya’ya destek verdi.