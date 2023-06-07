Şahan Gökbakar paylaştığı videoyu 'Şampiyonluk Kutlamaları'na bağladı

Yaptığı Recep İvedik filmleriyle gişede hatırı sayılır bir başarıya ve kazanca imza atan Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

Özellikle seçim öncesi bu hesaplarından siyasi gündeme dair çok sayıda paylaşımda bulunan Gökbakar, Kızılay eski başkanı Kerem Kınık'la girdiği polemiklerle de uzun süre kendisinden söz ettirmişti.

Seçim sonrası paylaşımlarının sıklığını azaltan oyuncu gönül verdiği Galatasaray'ın şampiyonluğu kazanmasının ardından takımıyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

Şampiyonluk sevincini yaşarken sesinin biraz kısılması ve çatallanmasıyla birlikte farklı bir performansa imza atmak isteyen Gökbakar, şarkıcı Yaşar'ın ilk çıkardığı albüm olan Divane'deki hit parçası 'Kör Bıçak'ı yorumladı.

Şahan Gökbakar gitar çalıp söylediği şarkı için şu notu düştü:

"Şampiyonluk kutlamalarından sonra sesim Yaşar kıvamına ulaştı. Ben de gençliğimizden bir Kör Bıçak yapayım dedim. Ne güzel şarkıdır bu ve ne büyük müzisyendir Yaşar..."