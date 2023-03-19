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Şahan Gökbakar'dan Kerem Kınık'a Recep İvedik yanıtı: Eğer gerçekte olsa ve senin afette çadır sattığını duysaydı var ya...

Komedyen Şahan Gökbakar, kendisini canlandırdığı ‘Recep İvedik’ karakteriyle hedef alan Kızılay Başkanı Kerem “Eğer gerçekte olsa ve senin afette çadır sattığını duysaydı var ya offf!!” sözleriyle yanıt verdi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 21:06
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Şahan Gökbakar'dan Kerem Kınık'a Recep İvedik yanıtı

Şahan Gökbakar'dan Kerem Kınık'a Recep İvedik yanıtı: Eğer gerçekte olsa ve senin afette çadır sattığını duysaydı var ya...
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Evleri yıkılan ve sokakta kalan depremzedelere dağıtması gereken çadırları satan Kızılay’a ve başkanı Kerem Kınık'a yönelik tepkiler sürüyor. Komedyen Şahan Gökbakar, dün Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la Twitter'da paylaşımda bulunmuştu.

Gökbakar, Kınık'a seslenerek, "Seni unuttum zannetme yakışıklı. Babaaaam, dedeeeeem, ögretim görevlim, afette çadır ve konserve satanım" dedi.

“RECEP İVEDİK GERÇEK HAYATTA YAŞASAYDI BİZİMLE BİRLİKTE YEMEK DAĞITIRDI”

Kızılay Başkanı Kınık, Gökbakar’ın paylaşımını alıntılayarak “Recep İvedik gerçek hayatta yaşasaydı o gelir bizimle birlikte hizmet eder, çorba yemek dağıtırdı.” İfadelerine yer verdi.

Kınık’ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

Şahan gelsene afet bölgesine birlikte depremzede vatandaşlarımıza hizmet edelim. Bak ben kırk günde bölgede 15.000 km yol yapmışım. İnan kaba saba da olsa içinde insaniyet ve vicdan taşıyan Recep İvedik gerçek hayatta yaşasaydı o gelir bizimle birlikte hizmet eder, çorba yemek dağıtırdı. Hadi gel sahaya dertleşiriz biraz.”

“ONURLU OL İSTİFA ET”

Şahan Gökbakar ise Kerem Kınık’ın “Sahaya gel” ifadesine karşılık “Kerem bey, afet bölgesine hizmet etmek, sahada olmak benim işim değil, senin işin. Ben maddi ve ayni yardım yapıyorum, çocuk okutuyorum.” ifadelerine yer verirken ‘Recep İvedik’ göndermesine ilişkin ise “Recep Ivedik'e gelince! Eğer gerçekte olsa ve senin afette çadır sattığını duysaydı varya offf!! anladın sen onu... Onurlu ol, Istifa et!” dedi.

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