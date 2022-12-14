Recep İvedik 7'yi hedef alan Ahmet Hakan'a tepki yağdı. ''Köy muhtarında kendini gördü herhalde''

Komedyan Şahan Gökbakar’ın Recep İvedik 7 serisi adeta gündeme oturdu. Filmde, elektrik faturasından, hayat pahalılığına rant tartışmalarından adaletsizliğe pek çok göndermede bulunuldu.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise bir açıklama yaparak filmi "Paçoz" ve "Kalitesiz” bulduğunu söyledi.

AHMET HAKAN’A TEPKİ YAĞDI

Yandaş yazar Ahmet Hakan, Recep İvedik 7'yi, "Paçozluk, münasebetsizlik, kalitesizlik" diyerek hedef aldı.

Ekonomik krize ve toplumsal sorunlara değinmesi sebebiyle büyük bir destek gören filmin hedef alınmasına tepki yağdı.

Ünlü ve ünsüz birçok isim Hakan’a tepki gösterdi. Gazeteci barış Ertül mesajında Hakan'a "Yutan köyünün muhtarında kendini gördü herhalde. Ya da Çökelek İnşaat şirketinin sahibinin bahsettiği Medya ona dokundu" diyerek tepki gösterdi.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

AHMET HAKAN: PAÇOZ VE KALİTESİZ FİLM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında "Gereğini yap" hitabıyla akıllara kazınan Hakan, film için "Aynı basitlik, aynı kabalık, aynı yüzeysellik, aynı vasat altı mizah, aynı sakillik, aynı paçozluk, aynı münasebetsizlik, aynı kalitesizlik." ifadelerini kullandı.

FİLM HAKKINDA

Her filmiyle izlenme rekorları kıran, çok seveni olduğu kadar yarattığı tiplemeyle sinema severler tarafından çok da beğenilmeyen film serisi, bu kez güldürmenin yanı sıra toplumun yaralarına dokundu.

Hayat pahalılığı nedeniyle hayatını değiştirmeye karar veren Recep İvedik, filmin devamında şehirden kırlara göç etmeye karar verir ancak burada köyü tamamıyla yerle bir edecek bir inşaat projesi ile karşı karşıya kalıyor. Olaylar da buradan sonra başlıyor…

Film, serinin daha önceki filmlerinden farklı olarak birçok sahnesinde ekonomik kriz, gelir eşitsizliği, göreve liyakatle gelme, seçen-seçilen arasındaki ilişki, adalet, kadın hakları ve çevre gibi pek çok sorunu ele alıyor.

Filmde, elektrik faturasından, hayat pahalılığına rant tartışmalarından adaletsizliğe pek çok gönderme bulunuldu.