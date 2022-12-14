14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Recep İvedik 7'yi hedef alan Ahmet Hakan'a tepki yağdı. ''Köy muhtarında kendini gördü herhalde''

Recep İvedik 7'yi hedef alan Ahmet Hakan'a tepki yağdı. ''Köy muhtarında kendini gördü herhalde''

Şahan Gökbakar'ın hükümete hayat pahalılığı hakkında göndermeler yaptığı Recep İvedik 7’yi paçoz bulduğunu söyleyen Ahmet Hakan’a tepki yağdı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 08:21
Takip Et

Şahan Gökbakar'ın filmi Recep İvedik 7'yi hedef alan Ahmet Hakan'a sosyal medyadan tepki yağdı

Recep İvedik 7'yi hedef alan Ahmet Hakan'a tepki yağdı. ''Köy muhtarında kendini gördü herhalde''
+
Aa
-

Komedyan Şahan Gökbakar’ın Recep İvedik 7 serisi adeta gündeme oturdu. Filmde, elektrik faturasından, hayat pahalılığına rant tartışmalarından adaletsizliğe pek çok göndermede bulunuldu.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise bir açıklama yaparak filmi "Paçoz" ve "Kalitesiz” bulduğunu söyledi.

AHMET HAKAN’A TEPKİ YAĞDI

Yandaş yazar Ahmet Hakan, Recep İvedik 7'yi, "Paçozluk, münasebetsizlik, kalitesizlik" diyerek hedef aldı.

Ekonomik krize ve toplumsal sorunlara değinmesi sebebiyle büyük bir destek gören filmin hedef alınmasına tepki yağdı.

Ünlü ve ünsüz birçok isim Hakan’a tepki gösterdi. Gazeteci barış Ertül mesajında Hakan'a "Yutan köyünün muhtarında kendini gördü herhalde. Ya da Çökelek İnşaat şirketinin sahibinin bahsettiği Medya ona dokundu" diyerek tepki gösterdi. 

İşte gelen tepkilerden bazıları:

AHMET HAKAN: PAÇOZ VE KALİTESİZ FİLM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında "Gereğini yap" hitabıyla akıllara kazınan Hakan, film için "Aynı basitlik, aynı kabalık, aynı yüzeysellik, aynı vasat altı mizah, aynı sakillik, aynı paçozluk, aynı münasebetsizlik, aynı kalitesizlik." ifadelerini kullandı.

FİLM HAKKINDA

Her filmiyle izlenme rekorları kıran, çok seveni olduğu kadar yarattığı tiplemeyle sinema severler tarafından çok da beğenilmeyen film serisi, bu kez güldürmenin yanı sıra toplumun yaralarına dokundu.

Hayat pahalılığı nedeniyle hayatını değiştirmeye karar veren Recep İvedik, filmin devamında şehirden kırlara göç etmeye karar verir ancak burada köyü tamamıyla yerle bir edecek bir inşaat projesi ile karşı karşıya kalıyor. Olaylar da buradan sonra başlıyor…

Film, serinin daha önceki filmlerinden farklı olarak birçok sahnesinde ekonomik kriz, gelir eşitsizliği, göreve liyakatle gelme, seçen-seçilen arasındaki ilişki, adalet, kadın hakları ve çevre gibi pek çok sorunu ele alıyor.

Filmde, elektrik faturasından, hayat pahalılığına rant tartışmalarından adaletsizliğe pek çok gönderme bulunuldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ali can Ege
14.12.2022 09:35
Devran değiştiğinde bir köye yerleşeceksin millete görünmemek için. Dikkatli ol kimseyi kızdırma derim..  
 
Menderes YILDIRIM
14.12.2022 09:09
Ahmet Bey Nasıl FİLM, SENARYO ve Hangi KONULARIN da olması ve OLMAMASI gerektiğini de SÖYLERMİSİNİZ? Saygılarımla  
 
alıkınık
14.12.2022 08:57
eleştiri olaçak ki hatalarınızı anlayın aferin reçep  
 
TÜM YORUMLAR (9)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
1
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
2
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
3
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
4
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Elinde döviz olanlar dikkat: En kritik üç gün başlıyor
5
﻿Elinde döviz olanlar dikkat: En kritik üç gün başlıyor
﻿Elinde döviz olanlar dikkat: En kritik üç gün başlıyor
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
6
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
7
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿16 yaşındaki genç polis kurşunuyla öldü! Ülke ayakta
﻿16 yaşındaki genç polis kurşunuyla öldü! Ülke ayakta
﻿16 yaşındaki genç polis kurşunuyla öldü! Ülke ayakta
﻿Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı
﻿Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı
﻿Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı
﻿Kontrolden çıkan otomobil takla atıp devrildi: 4 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil takla atıp devrildi: 4 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil takla atıp devrildi: 4 yaralı
﻿Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.