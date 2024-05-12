Sahibinden 16 milyon liraya satılık kilise

Kaynak: İHA
Sahibinden 16 milyon liraya satılık kilise
Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan ve 19. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen tarihi kilise, açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.

Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde yer alan ve daha önce satışa sunulan tarihi kilise, açık artırma usulüyle yeni sahibini bulacak.

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Surp Garabet Kilisesi olarak da bilinen ve bir dönem köy sakinleri tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan yapı, sahibi Hatice Akay tarafından 16 milyon TL bedelle satışa sunuldu.

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Yurtdışından kişilerin ve ünlü sanatçıların ilgi gösterdiği kilise, açık artırma ile el değiştirecek.

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Açık artırma 5 milyon TL'den başlayacak ve 100 bin TL artırılarak devam edecek.

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Konuyla ilgili bilgi veren emlak danışmanı Abdulvahap Yıldız, "Kiliseyi satışa sunduktan sonra büyük bir ilgiyle karşılaştık. Ancak tarihi bir yapı olması nedeniyle içerisinde yapılacak olan restorasyon çalışmaları göz önünde bulundurularak açık artırma yöntemiyle satışa sunmayı planlıyoruz. Yurtdışından ve ünlü sanatçıların menajerleri aracılığıyla birçok talep aldık ve görüşmeler devam ediyor" şeklinde konuştu.

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Yıldız, kilisenin restore edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu kilise, uzun yıllar ibadethane olarak kullanıldı ve değerli bir yapı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, buranın gerçekten değerini bilecek ve restore çalışmalarına katkı sağlayabilecek birine devredilmesini arzuluyoruz. Açık artırma noter huzurunda ve gizlilik esasıyla gerçekleştirilecek. Başlangıç fiyatı 5 milyon TL olacak ve teklifler 100 bin TL artırılarak sunulacak. Kilise, ibadethane olarak da kullanılabilir ancak biz, bu yapıyı kültürel mirasa sahip çıkacak birinin eline geçmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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