Sahibinden kaçan kurbanlık boğa çatılarda gezdi

Konya'nın Kadınhanı bölgesinde yaşanan ilginç bir olay, mahalle sakinlerinin ve hayvan sahiplerinin nefeslerini kesti. Kurban Bayramı öncesinde, bir kurbanlık boğanın beklenmedik kaçışı, görenleri şaşkına çevirdi.

Hacı Mehmetli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir boğa, sahiplerinin dikkatsiz bir anını fırsat bilerek özgürlüğüne kavuştu. İlk olarak, kerpiçten örülü bir ahırın damına tırmanan boğa, daha sonra yan yana bulunan bir evin çatısına geçiş yaptı.

Sahipleri tarafından çevrelenen ve yakalanmaya çalışılan boğa, çatıdan ahıra doğru zorlu bir atlayış gerçekleştirdi. Bu süreçte, sahipleri tarafından sürekli izlenen boğa, bir süre sonra güçlükle ele geçirildi. Tüm bu heyecan dolu anlar, bir cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.