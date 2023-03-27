27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sahibinden.com hacklendi. 60 milyon kullanıcının verisi çalındı

Türkiye'nin sevilen internet sitelerinden biri olan Sahibinden.com'da veri ihlali gerçekleşti. Hacklenen uygulamada 60 milyon kişinin verisi çalındı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 13:27
Takip Et

Sahibinden.com hacklendi

Sahibinden.com hacklendi. 60 milyon kullanıcının verisi çalındı
+
Aa
-

Bir hacker forumu üzerinden yapılan paylaşım sonrası Sahibinden.com'un hacklendiği ortaya çıktı. Hackerın 100 teşekkür mesajı aldığı takdirde 60 milyon kullanıcıya ait verileri paylaşacağı belirtildi.

Henüz bu verilerin kaynağı ve doğruluğu tespit edilememiş olsa da olay hızla yayıldı ve Sahibinden kullanıcıları olaya dair şirketten yanıt bekliyor. Ele geçirildiği iddia edilen verilere göz atıldığında ad soyad, telefon numarası, e-posta adresi ve kurumsal hesaplara ait bir dizi verinin olduğunu görülüyor.

HACKER AÇIKLAMA YAPTI

Bahsi geçen hackerın yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin en çok ziyaret edilen sitesinin yaklaşık 60 milyon kullanıcısına ait ad soyad, telefon numarası ve e-posta adresi gibi önemli verilerini paylaşıyorum. Yıllık 250 milyon dolar gelirlerinin büyük bölümünü oluşturan kurumsal üyelere ait bilgiler aşağıdaki bağlantıda yer alıyor.

Bu paylaşım altında 100 teşekkür mesajı alırsam tüm üyelerin verilerini paylaşacağım. 250 teşekkür mesajı alırsam sitenin kullanıcı verilerini sqlite formatında paylaşacağım. Şifreler SHA1 algoritmasıyla şifrelenmiş, dolayısıyla şifreleri kırmak için maden çiftliğine (birçok ekran kartının bulunduğu sistem) ihtiyacınız olabilir.

Bu verileri neden ücretsiz paylaşıyorum? Geçen yıl Antalya'da baktığım evin fiyatı bu site yüzünden dolar bazında ikiye katlandı! Artı, güvenlik açıklarını ücretsiz olarak ifşa edebileceğimi söyledim ama e-postamı okudular ve umursamadılar. Güvenlik açısından bu kadar rezil bir site görmedim.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
2
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
3
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Bağ evinde dehşet
4
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
5
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
6
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
7
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
﻿Fenerbahçe ile Zenit'ten iş birliği anlaşması
﻿Fenerbahçe ile Zenit'ten iş birliği anlaşması
﻿Fenerbahçe ile Zenit'ten iş birliği anlaşması
﻿Meteoroolji 4 il için uyardı! Fırtına bekleniyor
﻿Meteoroolji 4 il için uyardı! Fırtına bekleniyor
﻿Meteoroolji 4 il için uyardı! Fırtına bekleniyor
﻿Trabzonspor'da Cornelius krizi! Menajerinden flaş açıklamalar
﻿Trabzonspor'da Cornelius krizi! Menajerinden flaş açıklamalar
﻿Trabzonspor'da Cornelius krizi! Menajerinden flaş açıklamalar
﻿80 yaşındaki cinsel istismar sanığına 15 yıl 6 ay hapis
﻿80 yaşındaki cinsel istismar sanığına 15 yıl 6 ay hapis
﻿80 yaşındaki cinsel istismar sanığına 15 yıl 6 ay hapis
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.