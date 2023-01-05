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Sahil güvenlik botu savaş gemisine ‘güm’ diye göbekten vurdu. Kimse nasıl olduğunu anlamadı

Malezya donanmasına ait bir sahil güvenli botu savaş gemisi çarpıştı. Teknenin çarptığı gemide maddi hasar oluşurken can kaybı ya da yaralı olmadı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 17:57
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Sahil güvenlik botu savaş gemisine ‘güm’ diye göbekten vurdu

Sahil güvenlik botu savaş gemisine ‘güm’ diye göbekten vurdu. Kimse nasıl olduğunu anlamadı
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Malezya donanmasına ait bir sahil güvenlik bot savaş gemisine çarptı. Bir donanma etkinliğinde meydana gelen kazada sürat teknesi kontrolü kaybederek savaş gemisine çarptı.

Kameralara yansıyan kazada can kaybı ya da yaralı olmazken gemide hasar meydana geldi. Ordu yetkilileri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan gemi personelinin kazadan sonra oldukça şaşkın olduğu öğrenildi.  

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