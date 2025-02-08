Sahil Güvenlik uzman erbaş alacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Sahil Güvenlik uzman erbaş alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 10-20 Şubat tarihleri arasında, "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

Başvuruda bulunacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları (1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.

Adayların, askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (10 Şubat 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Son Haberler
Eksi 8 derecede mahsur kaldılar
Eksi 8 derecede mahsur kaldılar
Hukuk'ta yeni dönem başlıyor! YÖK açıkladı
Hukuk'ta yeni dönem başlıyor! YÖK açıkladı
'Süper Baba' oyuncusunun acı günü
'Süper Baba' oyuncusunun acı günü
Adıyaman’da ulaşıma kar engeli
Adıyaman’da ulaşıma kar engeli
Sahil Güvenlik uzman erbaş alacak
Sahil Güvenlik uzman erbaş alacak