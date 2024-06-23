Sahil işgalcileri vatandaşa ve gazetecilere saldırdı. Hem suçlu hem güçlü

Bodrum’da “Kıyılar halkındır halkın kalacak” eyleminde kıyıların halka açılmasını isteyen çevrecilerle kıyıyı tamamen kendi mülkleriymiş gibi kapatan bir otel personelleri arasında tartışma çıktı. Bodrum Sokak Haber’de yer alan habere göre, tartışmanın kısa süre içerisinde kavgaya dönüşmesi sonrası polis ekipleri, boğaz boğaza giren işgalcilerle çevrecileri ayırmakta güçlük çekti.

Otel ve Restoran işletmecileri ve personelleri, çevrecilerin ardından polise ve gazetecilere de saldırdı. Sözcü Gazetesi’nden Yaşar Anter’e, Bodrum Sokak Haber’den Fatih Bozoğlu’na ve Kent Tv’den Hamdi Yörür’e fiziki ve sözlü olarak saldırdılar, kameramanların elindeki kameraları kırmaya çalıştılar.

“SIKIYORSA BAKANIN OTELİNE DE GİDİN. SİZLER TERÖRİSTSİNİZ”

Öte yandan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un otelini hedef gösteren işgalci işletmeciler, “Sıkıyorsa bakanın oteline de gidin. Sizler teröristsiniz, servet düşmanısınız. Bakanın oteline gitmeye korkuyorsunuz” sözlerini sarf ederek çevreci vatandaşları tahrik etti. Fakat çevreciler, tartışmanın büyümemesi adına oldukça sağduyulu ve sakin bir tavır sergiledi.

"ACABA BU OTELDE GAYRİ RESMİ, KANUNSUZ BİR DURUM MU VAR?"

Vatandaşların sahillere girmesini engelleyecek şekilde tahta perdeler ve beton saksılar ile kapatan işletmenin bu kadar sert tepki vermesinin sebebi merak edilirken, çevrecilerden bir vatandaş, otelin önünden geçip gitmek istediklerini, hiç bir işletmenin kendilerine tepki göstermediğini, kendilerinin otel müşterilerini rahatsız etmeden eylemlerini sürdürdüğünü, buradaki otelin neden tepki verdiğini anlayamadıklarını söyledi.

Vatandaş, “Acaba burada gayri resmi, kanunsuz bir durum mu var acaba. İnsanın aklına başka birşey geliyor” ifadelerini kullandı.

Torbahan Otel’in önünden ayrılan çevreci eylemciler yaşanan olayın ardından bu kez Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un otelinin sahiline gittiler. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sahibi olduğu otelin önüne gelen “Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi”ne kapıdaki güvenlik görevlileri gayet kibar bir şekilde; “Otelin sahiline girip eyleminizi sürdürebilirsiniz. Eğer misafirlerimizi rahatsız etmeyecek şekilde hassasiyet gösterirseniz çok seviniriz” ifadelerini kullandı. Çevreciler sorunsuz bir şekilde Voyage Otelin sahilinde sloganlara atarak yürüdüler. Sahilde kısa bir açıklama yaparak gazetecilerin sorularını yanıtlayan çevreci vatandaşlar sakin bir şekilde eylemlerini sonlandırdı.

OTEL’DE TATİL YAPAN BAZI TURİSTLER DE EYLEME DESTEK VERDİ

Otel ve restoranlarda tatil yapan bazı tatilcilerin de eyleme katıldıkları bazı tatilcilerin ise alkışlarla eyleme destek verdikleri görüldü. Tatilde bulunan bazı yerli turistler eylemcilere alkışlarla destek verdi.

“KIYILAR HALKINDIR KİRALANAMAZ SATILAMAZ”

”Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi” adına açıklamalarda bulunan Nihat Koyuncu “Çevre Bakanı kıyılar halkındır, halka ait diyor. Gelsin burada halk denize girebiliyor mu, görsün, bizim kimsenin işletmesi ile ilgili bir sorunumuz yok. Halka ait olan sahilleri terk etsinler kendi mekanlarında paralarını kazansınlar. Bodrum’da 5 hata önce başlattığımız kıyı eylemleri kıyılar halka açılana kadar devam edecek, yeni asalara gerek yok kıyı kanunları mevcut yasalar uygulansın yeterli. Kıyılar halkındır, kiralanamaz satılamaz, devredilemez, anayasal hakkımızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.