Sahilde binlerce ölü balık deniz yüzeyini kapladı

Yunanistan'ın Volos kentinin sahilinde binlerce ölü balığın deniz yüzeyini kapladığı sosyal medyada paylaşılan görüntülerde görüldü.
Yunan basınına konuşan uzmanlar, ölen balıkların tatlı su balığı olduğunu ifade ederken, yaklaşık bir haftadır bölgede yaşanan toplu balık ölümlerinin bölgedeki akarsularla denize ulaşan tatlı su balıklarının tuzlu deniz suyuna uyum sağlayamamasından kaynaklandığını savundu.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası savcılığın bölgede deniz suyu kirliliğini ve balıkların ölüm nedenini tespit etmek için soruşturma başlattığı öğrenildi.