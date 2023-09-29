Sahilde tartıştığı kişiyi zıpkınla vurdu

İstanbul Yeşilköy Sahili'nde bir adam tartıştığı kişiyi bacağından zıpkınla vurarak olay yerinden kaçtı.

Sahilde tartıştığı kişiyi zıpkınla vurdu

24 Eylül tarihinde Bakırköy sahilinde gerçekleşen olayda, Sahilde arkadaşlarıyla oturan E.A. isimli kişi, yanlarına gelen E.K. isimli şahıs ile bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken E.K. yanında bulunan zıpkınla E.A.'yı bacağından vurdu.

BACAĞINDAKİ ZIPKINLA BERABER HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşananları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı. Daha sonra yaralı şahıs bacağındaki zıpkınla beraber hastaneye kaldırıldı.

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“KASTEN YARALAMA” SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde eşkal bilgilerinden kimlik bilgilerine ulaşılan E.K. isimli şahsı ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahsa yapılan sorgulamada zıpkını Çekmece Caddesi'nde bulunan bir adrese attığı bilgisi üzerine yapılan inceleme sonucu ekipler zıpkını bularak ele geçirdi. Konu ile ilgili yakalanan şahıs “kasten yaralama” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Öte yandan yaralı E.A.'nın yapılan tedavi sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

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