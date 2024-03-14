Sahilde yürüyüş yapanlar görünce hayrete düştü. Ölüsüne bile dokunmayın

Belediye ekipleri, yaklaşık bir traktör dolusu denizanasını temizledi.

Prof. Dr. Deniz Ayas, bu denizanalarının zehirli 'göçmen denizanası' türünden olduğunu ve insanların ölülerine dahi dokunmaması gerektiğini vurguladı.

Erdemli ve Silifke sahillerinde sabah yürüyüşü yapanlar, sahile vurmuş çok sayıda ölü denizanasıyla karşılaştı.

MERSİN KIYILARINA DENİZANASI İSTİLASI

Belediye ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine ölü denizanalarını toplamak üzere harekete geçti.

Yerel sakinlerden Yusuf Taş, "20 yıldır burada yaşıyorum ve her sabah sahilde yürüyüş yapıp balık tutuyorum. Ancak bu kadar yoğun denizanası görmek bizi endişelendiriyor," dedi ve ekledi:

"Belediye ekipleri, bir traktör dolusu denizanasını topladı."

Taş, "Geçmiş yıllara göre sayıları arttı," diye belirtti ve "Yetkililerin zehirli olduklarını söylemeleri nedeniyle biz de dokunmuyoruz," dedi.

'ÖLÜLERİNE BİLE DOKUNULMAMASI GEREK'

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Deniz Ayas, karaya vuran denizanalarının zehirli 'göçmen denizanası' türünden olduğunu ve insanların ölülerine dahi dokunmamaları gerektiğini ifade etti.

Ayas, caretta carettaların Mart ayı sonunda bölgeye gelmesiyle denizanası sayısının azalacağını belirtti.