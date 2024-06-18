Sahiller tıklım tıklım doldu

Akçakoca, Batı Karadeniz'in önemli turizm ilçelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle sahiller adeta dolup taştı. İlçenin 35 kilometrelik sahil şeridi boyunca turistler, serinlemek için denize girdi.

Kalabalık nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, oteller ise tam kapasite dolulukla hizmet verdi.

Akçakoca'da yaklaşık 28 bin kişinin yaşadığı ilçede, bayramın üçüncü gününde turist sayısının 100 bini aştığı tahmin ediliyor.

Bu durum, ilçenin turizm potansiyelinin ve sahip olduğu doğal güzelliklerin tatilciler için ne kadar çekici olduğunu bir kez daha ortaya koydu.