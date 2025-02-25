Şahin Kılıççeken'in elebaşılığını yaptığı suç örgütü çökertildi: 15 tutuklama

İstanbul'da liderliğini Şahin Kılıççeken'in yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. Silahla hareket ederek "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarına karışan örgüte yapılan operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul'da silahlı suç örgütünün insanları darbederek ve alıkoyarak zorla tahsilat yaptıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Liderliğini Şahin Kılıççeken'in yaptığı belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sancaktepe, Sultanbeyli ve çevre ilçelerde Kılıççeken'in liderliğinde hareket eden suç örgütü üyelerine operasyon yapıldı. Operasyonda örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

'CEMAAT" ADI ALTINDA TOPLANTILAR DÜZENLEDİLER

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin uzun yıllardır aynı mahallelerde bulunduğu, akrabalık ve eskiye dayalı arkadaşlık ilişkileri nedeniyle birbirlerini tanıdığı ifade edildi. Örgüt üyelerinin birçok suçtan adli işlem görmelerine rağmen birlikte hareket etmeye devam ettikleri tespit edildi. Soruşturmada örgütün "cemaat" adı altında toplantılar düzenlediği ve bu toplantılarda mağdurlara yönelik baskı kurma, zorla tahsilat yapma ve şiddet uygulama kararı aldığı belirlendi. Şüphelilerin, darp ve cebir yöntemlerine başvurarak mağdurları sindirdiği ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli yağma" gibi suçları silahlı olarak işledikleri tespit edildi.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, sevk edilen şüphelilerden 15'inin tutuklanmasına hükmetti.