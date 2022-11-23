23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Serenay Sarıkaya'nın yılanlı fragmanı olay oldu. 'Şahmaran' dizisinden ilk tanıtım filmi geldi

Serenay Sarıkaya'nın yılanlı fragmanı olay oldu. 'Şahmaran' dizisinden ilk tanıtım filmi geldi

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in paylaştığı, kadrosuyla dikkat çeken Şahmaran dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Efsanevi hikayeyi konu alan dizinin tanıtım filmi yayınlandığı ilk andan itibaren büyük ses getirdi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 08:32
Takip Et

'Şahmaran' dizisinden ilk tanıtım filmi geldi. Serenay Sarıkaya'nın yılanlı fragmanı olay oldu

Serenay Sarıkaya'nın yılanlı fragmanı olay oldu. 'Şahmaran' dizisinden ilk tanıtım filmi geldi
+
Aa
-

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in paylaştığı, kadrosunda Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez gibi başarılı isimlerin yer aldığı Şahraman’ın yayın tarihini dizinin ilk teaser tanıtımı ile duyurdu.

Umur Turagay’ın yönetmenliğinde ve Pınar Bulut’un senaryosuyla hayata geçen, tutku ve gizemle harmanlanmış efsanevi hikâyenin yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. 

 

Merakla beklenen dizi, tanıtımı yayınlandığı ilk andan itibaren dikkat çekmeyi başardı.

ŞAHMARAN DİZİSİ HAKKINDA
Şahsu, annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana’ya gider ancak burada kendisini Mar adı verilen sıra dışı bir topluluğun ortasında bulur.

Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı seçilen kızın Şahsu olduğunu düşünmektedir.Ve onun gelişiyle tarihi kehanetin gerçekleşmesini beklemektedirler.

Her şeyden habersiz olan Şahsu ise Mar topluluğunun yol göstericisi Maran ile aralarındaki çekime karşı koyamaz ve ona âşık olur. Şahsu, onu bekleyen bu tehlikeli yolda hem kendini hem de aşkın gücünü keşfedecektir.

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
1
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
2
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
3
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
4
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
5
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
6
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
7
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Prof. Erdem: Diş sağlığı çocukların fiziksel gelişimini engelliyor
﻿Prof. Erdem: Diş sağlığı çocukların fiziksel gelişimini engelliyor
﻿Prof. Erdem: Diş sağlığı çocukların fiziksel gelişimini engelliyor
﻿Doç. Dr. Gökçen: Mevsim geçişleri hasta etmesin
﻿Doç. Dr. Gökçen: Mevsim geçişleri hasta etmesin
﻿Doç. Dr. Gökçen: Mevsim geçişleri hasta etmesin
﻿Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿“Diyabet hastası düzenli göz muayenesi yaptırmalı”
﻿“Diyabet hastası düzenli göz muayenesi yaptırmalı”
﻿“Diyabet hastası düzenli göz muayenesi yaptırmalı”
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.