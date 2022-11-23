Serenay Sarıkaya'nın yılanlı fragmanı olay oldu. 'Şahmaran' dizisinden ilk tanıtım filmi geldi

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in paylaştığı, kadrosunda Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez gibi başarılı isimlerin yer aldığı Şahraman’ın yayın tarihini dizinin ilk teaser tanıtımı ile duyurdu.

Umur Turagay’ın yönetmenliğinde ve Pınar Bulut’un senaryosuyla hayata geçen, tutku ve gizemle harmanlanmış efsanevi hikâyenin yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor.

Merakla beklenen dizi, tanıtımı yayınlandığı ilk andan itibaren dikkat çekmeyi başardı.

ŞAHMARAN DİZİSİ HAKKINDA

Şahsu, annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana’ya gider ancak burada kendisini Mar adı verilen sıra dışı bir topluluğun ortasında bulur.

Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı seçilen kızın Şahsu olduğunu düşünmektedir.Ve onun gelişiyle tarihi kehanetin gerçekleşmesini beklemektedirler.

Her şeyden habersiz olan Şahsu ise Mar topluluğunun yol göstericisi Maran ile aralarındaki çekime karşı koyamaz ve ona âşık olur. Şahsu, onu bekleyen bu tehlikeli yolda hem kendini hem de aşkın gücünü keşfedecektir.