Sahnede öpüşmüşlerdi! Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun yargılandığı davada karar çıktı

Beşiktaş’ta bir eğlence mekanında dans ederken yaptıkları hareketleri gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilen Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu yargılandıkları davada beraat etti.

"ABLAM BENİM ANNEM GİBİDİR"

Konuya ilişkin İstanbul 16.Asliye Ceza Mahkemesi'nce basit yargılama usulüyle görülen dava karara bağlandı.

Savunması alınan Dilan Polat, eğlence mekanına yakın arkadaşlarının doğum gününü kutlamak üzere gittiğini söyleyerek, "Ablam Sinem Sıla bana annelik ve babalık yaptı. Cezaevinde bulunduğumuz dönemde de sürekli birlikteydik. Orada kendisinin yanağından öpeceğim sırada bir anda dönünce böyle bir durum oluştu. Aramızda abla kardeş ilişkisi dışında farklı bir şey düşünülemez. Eğlence yerinde arkadaşlarımız video çekmişler. Muhtemelen bu durumu fark etmeden sosyal medyada yayınladılar. Bunun sonucunda da haber oldu. Ben sabah uyandığımda bu durumu fark edince toplum nezdinde herkesten özür diledim. Ablam benim annem gibidir. Paylaşılan videoyu yavaşlatarak farklı anlamlara gelebilecek şekilde haber yapmışlardır" ifadelerini kullandı.

Sıla Doğu ise ifadesinde, refleks olarak 2 saniye boyunca öpüştüklerini, bu durumun kardeş olmalarının ve atlattıkları zor süreçler sonrası sevinme nedeniyle masum bir öpme olduğunu ve böyle bir suçtan dolayı buraya geldiği için çok utandığını söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun üzerlerine atılı 'hayasızca hareketler' suçunun tüm yasal unsurları ile oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.