Sahnede şarkı söylerken açıkladı. Botoksları var mı yok mu? Kim botoks yaptırdı?

Patronlardünyası'nın haberine göre, Rafet El Rolan ve Gökhan Özen'in botoks sonrası suratlarının tanınmaz hale gelmesi gündeme bomba gibi düştü. Gökhan Özen dün akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde bir konser verdi.

Konser öncesinde gazetecilerin yüzüne estetik müdahalede bulunduğunu söylemesi üzerine Özen "Ben doğruları anlatıyorum. Kimse kimsenin inancını değiştirmek zorunda değil. Bizi izleyen çok sayıda genç hayranımız var. Yanlış bir şeyi örnek almasınlar. Yanlış dediğim de olmayan bir şey" dedi.

Gökhan Özen "Gözlerime yaptırdığım bir operasyon nedeniyle yanaklarım şiş ve ödemli ama kesinlikle estetik değil. Birkaç ay sonra tekrar görüşeceğiz ve böyle bir şey olmadığını anlayacaksınız. Botoks da yaptırmadım, yaptırsaydım da söylerdim” diye konuştu.

“Botoks bence bu doğal bir şey” diyen Gökhan Özen “Herkes mutlu olduğu gibi yaşasın. Belki birkaç yıl sonra yaptırırım ama şimdilik yaptırmadım. Yaptırdığımda da sizinle paylaşacağım. Gözlerime de operasyon geçireceğimi söylemiştim. Saklamak isteseydim onu saklardım. Bana birkaç tane doktor arkadaş da yanaklarımda dolgu olduğunu yazmış. Diplomalarını nereden aldıklarını merak ediyorum?” dedi.

"YAKIŞIKLILIĞIM GİTTİ"

Ünlü sanatçı konser sırasında şarkılarına ara verip 5 bini aşkın hayranını da açıklama yaptı. “Botoks yaptırmadım, kimseye kendimi ispatlamak zorunda hissetmiyorum” diyerek konserine kaldığı yerden devam etti.

Gökhan Özen botoks iddialarını böyle reddederken birkaç gün önce Rafet El Roman’ın botokslu hali çok tartışılmıştı. Rafet El Roman botoks yaptırdığını itiraf ederken, “Arkadaşlar botoks yaptırdım, keşke yaptırmasaydım, bazı insanların asla botoks yaptırmaması gerekiyor, ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım tamamen gitti” demişti.

Oyuncu Nefise Karatay, dün Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Karatay, gazetecilerin botoks konusundaki sorularını şöyle cevapladı: “Herkesin kendi kararı… Kendini iyi hissettiği için yaptırabilir. Benim bir şey söylemem doğru olmaz. Bu konuda yorum yapmak bana yakışmaz.” dedi.

“Estetikle çok işim olmuyor” diyen Karatay, “Zaten, ‘dolgu ve botoks yaptırmadım’ dediğim zaman gündem oldu. Yüz yogası uyguluyorum. Haftada üç gün spor yapıyorum. Zararlı alışkanlıklarım yok, düzenli bir yaşamım var” diye konuştu.

Karatay, “Kızınız Maya ne olmak istiyor?” sorusuna, “Sekiz yaşında sürekli değişiyor. Çocukların yetenekleri çok, derinlik ve yükseklik var. Nesil bana göre olumlu yönde gidiyor” cevabını verdi.